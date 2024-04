📣 Mis nooit meer nieuws uit de Noordkop door je te abonneren op ons Whatsappkanaal

Niemand kan 24/7 het nieuws in de gaten houden, daarom zorgen wij er met dit kanaal voor dat je het belangrijkste nieuws van de dag uit jouw regio rechtstreeks op jouw telefoon krijgt.

Zo ben je de eerste die weet over een ongeluk in Sint Maartensbrug of volg je het laatste nieuws over de huisartsenproblemen in de regio. Wij houden je op de hoogte van onze verhalen uit en over de Noordkop, specifiek over de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen.

Wil je lid worden van het NH Noordkop & Texel-kanaal? Open dan op jouw mobiel Whatsapp en klik op deze link: https://whatsapp.com/channel/0029VaMzhviIHphCKMSz0U44. Als je dat gedaan hebt, klik je rechtsboven op volg en blijf je op de hoogte door de meldingen aan te zetten via het belletje. Het kanaal vind je terug op je Whatsapp onder updates/status.