Na ophef: Hilversum zegt dat uitgezette derdelanders toch 'vrijwillig' zijn vertrokken

Vertrekgesprek

Een maand voor de deadline hebben alle derdelanders een brief gekregen met daarin informatie over het eindigen van hun beschermde status en stoppen van de opvang en hun leefgeld. Acht dagen later zijn de toen nog 28 aanwezige derdelanders uitgenodigd voor een 'vertrekgesprek'. In totaal zijn er dertien gesprekken gevoerd.

"Op 2 april is de vertrektermijn verlopen en heeft het locatiemanagement van de opvanglocaties bij de derdelanders aangegeven dat de gemeente op 3 april op de locatie aanwezig is om hen te verzoeken om te vertrekken", luidt de mededeling van het college.

Asielaanvragen

Negen derdelanders hadden op 3 april een zogeheten voorlopige voorziening, wat betekent dat zij het recht hebben om te blijven totdat de rechter in hun zaak anders besluit. Verder waren er nog negentien mensen in de opvang met een lopende asielaanvraag. Deze derdelanders hebben al asiel aangevraagd voor 4 september vorig jaar en mogen in de opvanglocaties mogen blijven tot er plek is bij in de reguliere vluchtelingenopvang.

"Er waren nog zes mensen aanwezig zonder geldige verblijfsvergunning. Zij zijn na het verzoek van de gemeente zelfstandig vertrokken. Twee van hen kregen twee dagen later alsnog een voorlopige voorziening en zijn weer terug in de opvang. Er bevinden zich op dit moment dus enkel derdelanders in de Hilversumse opvang met een legale verblijfsstatus", is de huidige stand van zaken.