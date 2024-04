Voet van het gas: deze plek bij Muiderberg is een van de populairste flitslocaties

De politie staat er dus vaak met een flitser. Of er ook daadwerkelijk veel mensen te hard rijden en hoe hard dan, is niet duidelijk.

Flitspalen in de rest van de regio

Dat is overigens wel bekend over de andere achttien flitspalen in 't Gooi. Vorig jaar hebben die gezamenlijk in totaal bijna 60.000 keer geflitst voor te hard rijden. In Wijdemeren springt een paal op de Oud-Loosdrechtsedijk er behoorlijk uit met een dikke 9.200 boetes. Samen met een tweede paal die aan dezelfde dijk staat, levert dat meer dan zestienduizend boetes op.

Hilversum spant dan weer de kroon met de meeste flitspalen, alleen op de Johannes Geradtsweg staan er al vijf. In totaal heeft de gemeente twaalf stuks staan, die vorig jaar gezamenlijk meer dan 27.500 snelrijders op de foto gezet hebben.

Flitsmarathon

Autorijders met een te zware rechtervoet moeten extra opletten deze week: de flitsmarathon van de politie is begonnen. Op veel beruchte wegen waar auto's te hard rijden, en dus ook op de snelwegen, zijn extra radarcontroles.