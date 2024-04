Op wraak beluste Lia (68) lokt oplichter in de val: "Het verkeerde huis uitgekozen"

Als Lia Sloot (68) dinsdag een verdacht telefoontje krijgt, weet ze de direct hoe laat het is: ze heeft een oplichter aan de lijn. De Zwanenburgse besluit te doen alsof ze niets doorheeft en een poging te wagen de oplichter in de val te lokken. Met succes, want enkele uren later wordt zijn compagnon in haar woonkamer opgepakt. NH ging bij haar langs voor haar verhaal, én een reconstructie van haar gehaaide list. "Dat heb ik toch maar even gedaan."