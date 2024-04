Gevaar voorbij: Muider natuurboulevard krijgt aparte paden voor wandelaars en wielrenners

De wandelaars en de wielrenners komen samen op een stuk van zo'n twee kilometer natuurboulevard waar eigenlijk geen apart fietspad is, zoals dat even verderop wel weer ligt.

Met de beperkte ruimte kan het zeker op zonnige dagen nogal druk worden. Het gebeurt vaak dat wandelaars bijna aangereden worden door de wielrenners, met ergernis aan beide kanten tot gevolg.