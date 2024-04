Onweer, regen en hagel: vanmiddag code geel

Met name in het westen van de provincie zijn er vandaag de hele dag buien, vertelt weerman Jan Visser op NH Radio. "Het kan zelfs nog gaan hagelen of onweren vandaag", aldus Visser. Het wordt niet warmer dan zo'n tien graden met aan zee een krachtige wind.

Regen tot aan het weekend

Aankomende nacht zal de temperatuur zakken tot 2 à 3 graden, met kans op wat vorst aan de grond. Morgenochtend en middag lijkt het droog te blijven en met wat geluk breekt ook het zonnetje even door. De temperatuur kan oplopen tot zo'n 11 graden. 's Avonds neemt de kans op regen weer flink toe.

En die regen zet door tot in het weekend, voorspelt Visser. Dan zal het niet warmer worden dan 10 graden. Volgende week lijkt de regen plaats te maken voor wat zon. "Richting Koningsdag zal de temperatuur wat oplopen", sluit Visser af.