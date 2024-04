Inwoners Dijk en Waard zeer ontevreden over parkeerbeleid: "Stop met auto's pesten"

"De gemeente houdt zich niet aan de gemaakte beloftes", gaat Lubbers verder. "Er werd ons beloofd dat de parkeervergunning gratis zou worden, maar nu is dat allemaal nog maar de vraag. Inwoners doen hun auto's niet weg, dus dit hele parkeerbeleid heeft geen nut. Stop met die groene natte droom en het pesten van autobezitters."

Een andere spreker, meneer Van den Hoven, is het eens met Lubbers. "Als het gaat om onderzoek naar vleermuizen of noem maar op, krijg je een persoonlijke brief door de brievenbus. Maar bij zaken waar het echt de inwoners treft, zoals parkeren, is er nergens een brief te bekennen", merkt hij op.

Ondernemers

Van den Hoven maakt zich daarnaast zorgen om de ondernemers. "Dit beleid heeft grote consequenties voor de kleine ondernemers. Er wordt niet gedacht aan het feit dat de klanten wegblijven als ze veel moeten gaan betalen voor het parkeren. De ondernemers leiden daar onder en dat lijkt me niet de bedoeling van dit beleid."

"Het parkeren verdient hier zeker geen schoonheidsprijs", stelt een andere spreker. "Er wordt niet nagedacht over wat het plaatsen van parkeerplekken met zich meebrengt. Volgens hem is de gemeente Dijk en Waard, en dan met name Heerhugowaard, nog altijd een dorp. "Met deze regels lijkt ons dorp meer op een stad. Je zou het zowat een dorp met stadse fratsen kunnen noemen. En dat is iets dat we niet moeten willen."