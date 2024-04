Gisela redde als jongere tientallen Joodse kinderen in de oorlog

Merel Udink, redacteur en presentator van het YouTube-kanaal van Andere Tijden, maakte een serie over jongeren in oorlogstijd: 'Oorlog op locatie'. Udink: "We zagen dat steeds meer jongeren minder afweten van de Tweede Wereldoorlog. Toen dachten we: we gaan iets maken wat een jongere wél kan interesseren. In elke aflevering speelt iemand die jongvolwassen was in de oorlog de hoofdrol. Zodat jongeren zich kunnen identificeren met diegene en misschien denken: 'Dat had mij ook kunnen overkomen'. Vrijheid is namelijk niet vanzelfsprekend. Als je je daar niet van bewust blijft, dan spreek je elkaar niet meer aan op dingen die wel of niet kunnen. Je moet daar alert op blijven."

Zie hieronder een interview met Merel Udink: