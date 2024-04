Enkhuizer weggeefkast constant doelwit van 'slooppubers', maar Nadia geeft niet op

Het is een triest, repeterend verhaal. Jongeren die steeds maar weer met de verkeerde intenties naar de weggeefkast komen. 's Avonds, of zelfs midden in de nacht. Nadia startte zo'n drie jaar geleden met een kast, waar mensen met een smalle beurs producten als maandverband, tandpasta en tandenborstels kunnen halen. "Er wordt veel gedoneerd, maar soms betalen we iets uit eigen middelen, bijvoorbeeld met Sinterklaas of Kerstmis."

'Smeren tandpasta op de stoep'

Een meer dan nobel streven, maar een deel van de Enkhuizer jeugd vindt het nodig om spullen weg te halen en het te vernielen. "Dan smeren ze de tandpasta bijvoorbeeld op de stoep, gooien spullen in de tuin of in de steeg. Of maken verpakkingen open en smijten de inhoud op straat. Ze weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen. Het gaat maar door", zegt Nadia.

De komst van een camera, aangeschaft na crowdfunding, bracht nog geen gewenst effect. "Ze staan gewoon te zwaaien en te roepen. Ik heb ze ook wel eens op heterdaad betrapt, de buren ook. Dan word je uitgescholden en rennen ze snel weg."