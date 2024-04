GVB volgt NS en legt het ov in de stad zaterdag ook voor drie minuten stil

Volgens Zuiderwijk is het nu echt tijd voor concrete actie, zodat mensen die werkzaam zijn bij het ov hun werk op een veilige en prettige manier kunnen doen. Ze noemt de agressieproblematiek 'een maatschappelijke ontwikkeling'. "We zijn het stadium van uitspraken als: 'dit is onacceptabel' eigenlijk voorbij. We moeten agressie tegen mensen met een publieke taak als maatschappij hardop blijven veroordelen", stelt Zuiderwijk.

Geen treinen

De NS liet gisteren weten klaar te zijn met geweldplegers en protesteert zaterdag tegen de mishandeling van een conducteur in een trein tussen Delft en Den Haag. Het afgelopen jaar vonden er ruim duizend geweldsincidenten tegen NS-medewerkers plaats, dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022. Het ging bijvoorbeeld om bedreigen, spugen of lichamelijk geweld.

"Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega's", liet president-directeur van NS Wouter Koolmees weten. "We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen. We hebben hulp nodig van de overheid. Het kan niet zo langer."

De NS hoopt meer bevoegdheden te krijgen, zoals toegang tot de politiesystemen zodat de eigen handhavers kunnen zien of de reizigers die ze controleren eerder in aanraking kwamen met de politie.