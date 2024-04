Ook saluutschoten tijdens bezoek Spaanse koning: "Schrik dus niet"

Het afvuren van de saluutschoten duurt ongeveer twee minuten en begint om 10.33 uur. "Schrik dus niet", waarschuwt de gemeente. "De politie verwacht dat er tijdens het afvuren van de schoten meer meldingen bij de meldkamer zullen binnenkomen. De gemeente en betrokken instanties proberen mensen zoveel mogelijk op voorhand te informeren."

Het afvuren van saluutschoten is een oud gebruik dat in verschillende landen voorkomt. Voor een buitenlands staatshoofd worden vaker 21 schoten afgevuurd, met telkens vijf seconden er tussen. De laatste keer dat dit gebeurde was tijdens het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol in december.

Amsterdammers kunnen ook op andere manier merken dat de Spaanse koning op bezoek is. Woensdagochtend wordt de Dam afgesloten vanwege het staatsbezoek en donderdag bezoekt hij een museum in Noord.