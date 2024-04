Aanhanger gestolen: kraampjes, tafels en stoelen van Smaakmarkt Wijk aan Zee weg

De dorpsweide in het hart van Wijk aan Zee leent zich er uitstekend voor: een zomerse Smaakmarkt met foodtrucks, mobiele barretjes en levende muziek. Het is in de afgelopen jaren een paar keer per zomer een beproefd en geliefd concept voor mensen uit het dorp en de omgeving.

Ook dit jaar staan er weer vijf edities van het zondagse evenement op de planning, te beginnen op 12 mei.

Maar de organisatoren, allemaal vrijwilligers, kregen vandaag een nare verrassing voor de kiezen. Zo'n beetje alle spullen voor de markt, zoals nieuwe aluminiumkraampjes, tafels, stoelen en elektra: het is allemaal weg. Het stond in een aanhanger die in een schuur langs de Zeestraat was gestald, maar die staat er niet meer.

Sinds zaterdag of zondag

Sinds wanneer 'ie precies weg is, is niet helemaal duidelijk. "Waarschijnlijk tussen zaterdag en afgelopen nacht", valt te lezen op de Facebookpagina van de Smaakmarkt.

Maar volgens de man en vrouw die het huis naast de stalling 'sinds ongeveer oktober' kraken, moet het in de nacht van zondag op maandag zijn geweest. Het huis ligt een beetje afgelegen, langs de 2,5 kilometer lange Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee. Het valt gemakkelijk te missen voor de automobilisten over de 80-kilometer-per-uur-weg.

Vanuit de deuropening wijzen ze naar een andere aanhanger die, naast de garage staat. "Die stond maandagochtend ineens buiten", zegt de man. "Daarvoor stond 'ie binnen naast de gestolen aanhangwagen." In die nacht moet er dus 'iets' gebeurd zijn.

Niets gemerkt

Ze hebben niets gemerkt van de diefstal. "Eerst keken we er wel van op als iemand de oprit oprijdt, zoals jij nu", zegt hij tegen de verslaggever. "Maar de laatste tijd gaan er ook veel trekkers af en aan, voor de strandhuisjes die hierachter gestald staan."

Zo'n honderd meter verder staan twee mobiele huisjes er eenzaam bij op een grasveld ter grootte van een half voetbalveld. De kraker: "Dus we raken gewend aan het geluid en kijken niet meer steeds naar buiten als we iets horen."

De organisatie doet nu aangifte bij de politie van de diefstal. Of de eerste editie van de Smaakmarkt van dit jaar op 12 mei nu wel door kan gaan, kan de organisatie nog niet met zekerheid zeggen.