Telefoonboekje moet Huizer scholieren bewust maken van te veel smartphonegebruik

Het telefoonboekje is gemaakt voor leerlingen van groep zes tot en met acht. Het is het eerste leesboek in de vorm van een telefoon, maar dan wel met een boodschap.

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een smartphone en deze is al ruim vóór de brugklas niet meer weg te denken uit hun leven. Driekwart van de Nederlandse kinderen tussen de zeven en twaalf jaar gebruikt een smartphone, zo blijkt uit onderzoek.

Schermgebruik neemt alleen maar toe naar mate kinderen ouder worden. Met het stijgen van de schermtijd daalt ook de leesvaardigheid en leestijd. Onderzoek toont aan: van de zevenjarigen leest 68 procent vrijwel dagelijks buiten schooltijd een boek. Aan het eind van de basisschool is dat met de helft gedaald.

Telefoon ruilen voor boekje

Kinderboekenschrijfster Marjon Hoffman probeert daar met haar boek wat aan te doen. Het verhaal in haar telefoonboekje richt zich op een groep vrienden in de brugklas en volgt hun WhatsApp-gesprekken.

Vandaag overhandigde Marjon de eerste exemplaren van haar nieuwe boek aan groep zeven van Huizer basisschool Tweemaster. De school heeft een 'telefoonzak' waar elke leerling zijn telefoon voor de les moet inleveren. In elk vakje van de telefoonzak van de klas zat een exemplaar van het boekje. Zo konden de kinderen gemakkelijk hun smartphone inwisselen voor het telefoonboekje.