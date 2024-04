Twee zonneparken moeten gedwongen plaatsing van windmolens Eemnes voorkomen

Verantwoordelijk wethouder René Ten Have heeft zijn oog laten vallen op de Zuidpolder als belangrijkste mogelijke locatie. Volgens de provincie Utrecht zouden op dat stuk boerenland twee windturbines passen. Maar de wethouder stelt dat met zonne-energie net zo veel stroom geleverd kan worden als één hoge windmolen. Hiervoor moet dan wel de bestemming worden gewijzigd.

Ook het stuk grond tussen knooppunt Eemnes en de gemeentegrens van Baarn lijkt geschikt. Hiervoor zou dan wel met een aantal kleine grondeigenaren apart onderhandeld moeten worden.

Vervangen oude zonnepanelen

Het college wil ook kijken naar het vervangen van de oude zonnepanelen aan de andere kant van het knooppunt Eemnes. Dat zonneveld bestaat al zes jaar en modernere exemplaren zouden twee keer zoveel elektriciteit moeten opleveren.

Met deze mogelijke stappen hoopt de gemeente evenveel energie op te wekken als twee windturbines.

'Geen windmolens'

De gemeente Eemnes werkt al langere tijd aan het leveren van een bijdrage aan de Regionale Energie Strategie (RES). Zeven gemeenten in de regio Amersfoort spreken hierin af hoe ze in 2030 een mix van duurzame energie uit zon en wind kunnen halen. Maar mochten deze doelen niet gehaald worden, dan kan de provincie zelf windlocaties in gemeenten aanwijzen.

Met nieuwe zonnevelden hoopt Eemnes aan te tonen dat ze wel degelijk wil bijdragen aan de RES. Windturbines liggen in de gemeente namelijk gevoelig. Uit een burgerforum van vorig jaar bleek dat de inwoners windturbines in of rond Eemnes absoluut niet zien zitten. Zonneparken genieten de voorkeur.

Als de gemeenteraad 8 juli er ook mee instemt, brengt de wethouder het aanbod van Eemnes naar de provincie.