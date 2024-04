Nog geen einde aan hondenweer: flinke wind, hagel en onweer

De dag is onstuimig begonnen, vertelt NH-weerman Jan Visser. "Zeker aan de kust waait het hard tot stormachtig met windkracht 7 tot 8 uit het noordwesten."

Boven land waait de wind krachtig. In de loop van de ochtend neemt de wind af, ook hebben we geleidelijk minder last van de harde windstoten. Het wordt zo'n 10 tot 11 graden.

Iets meer zon

Ook regent het nog flink boven de provincie, die buien gaan soms gepaard met regen of onweer. Dat natte weer houdt niet de hele dag aan. "Het wordt in de loop van de dag gelukkig wat minder", aldus Visser. "Dan wordt het droger met iets meer zon."

Hoewel de zon zich morgen af en toe laat zien, zijn er verspreid over de dag nog wat buien. Die kunnen worden afgewisseld door hagel en onweer.

Nog steeds onstuimig

Het wordt morgen 10 tot 11 graden, maar de noordwestenwind waait minder hard dan vandaag. Die waait boven land matig en aan de kust vrij krachtig. In de loop van woensdag neemt de wind in kracht af.