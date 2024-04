Steward mishandeld door FC Twente-supporters, agent breekt enkel

Volgens de politie was het tijdens de wedstrijd al onrustig in het uitvak van de Johan Cruijff Arena. Er vonden verschillende vechtpartijen plaats en er werden antisemitische leuzen gescandeerd.

"Na het laatste fluitsignaal raakten een aantal FC Twente-supporters kortstondig slaags met stewards", meldt de politie. "Hierbij is één van de stewards mishandeld. Vervolgens greep de Mobiele Eenheid (ME) in om verdere escalatie te voorkomen. Tijdens het optreden werden politieagenten uitgescholden en bespuugd. Diverse agenten raakten tijdens dit optreden gewond. Onder hen een agent die zijn enkel brak."

De zeven verdachten zijn opgepakt voor beledigingen, openlijke geweldpleging, mishandeling en verstoring van de openbare orde. De recherche is een onderzoek gestart. Mogelijk leidt dat tot meer aanhoudingen.