Aangereden meisje Hoofddorp loopt schedelbreuk op

In eerste instantie was ook onduidelijk hoe oud het meisje precies was, vertelt een woordvoerder van de politie vandaag. Ze blijkt negen jaar oud te zijn. Het meisje werd geschept door een auto nadat ze met haar fiets tussen een aantal geparkeerde auto's de weg opreed.

'Breukje in schedel'

Er werd een traumahelikopter ingezet en het meisje werd per ambulance afgevoerd naar het AMC in Amsterdam-Zuidoost. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen was ze volgens de woordvoerder wel aanspreekbaar. Na onderzoek bleek ze een 'breukje in haar schedel te hebben'.

Ondanks die schedelbreuk mag het meisje relatief snel het ziekenhuis verlaten. Ze moest afgelopen nacht in ieder geval nog even blijven, maar lijkt in de loop van vandaag naar huis te kunnen.

Het onderzoek naar hoe het ongeluk precies kon gebeuren loopt nog, maar inmiddels is wel bekend dat de bestuurder van de auto niet had gedronken en ook geen drugs had gebruikt.