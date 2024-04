OBA's in Nieuw-West gaan verder met weigeren niet-leden, maar alleen minderjarigen

Eind maart nam het bestuur van de OBA de beslissing om in de middag alleen nog leden toe te laten. Dat kwam doordat het 'de laatste tijd erg onrustig' was. De maatregel zou in principe tot 14 april gelden, maar een woordvoerder van de bibliotheek laat aan AT5 weten dat er toch deels met de maatregel door gegaan wordt.

Volwassenen met of zonder lidmaatschap en minderjarigen die wel lid zijn of een studentenregistratie hebben komen wel binnen. Ook kunnen minderjarigen bij de ingang lid worden. Er is beveiliging aanwezig. "We werken hard aan de problematiek", zegt de woordvoerder. "Handhaving en straatcoaches zullen bij de locaties surveilleren en we werken nauw samen met het stadsdeel en de gemeente."

Het is nog niet duidelijk hoe lang dit deurbeleid van kracht blijft.