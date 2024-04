Opbouw Koningskermis Hilversum ondanks noodweer van start

Al vroeg in de morgen begon de opbouw van het jaarlijkse evenement dat in het teken staat van Koningsdag. Voor uitbaters zit er achter de opbouw van hun kramen en attracties zeker enige tijdsdruk, zo moet de kermis binnen twee dagen klaar zijn om te openen.

Een redelijk aantal hoosbuien, windstoten en zelfs een door het KNMI afgegeven code geel zat hen daarbij niet in de weg. De opbouw werd als een standaard routineklus geklaard en er vielen zelfs onderlinge grappen.

Opbouw is een balanceeract

Niet alleen het weer maar ook de hoogtes van verschillende attracties bleken voor het opbouwteam weinig bijzonders. Zo balanceerde een enkeling zelfs op de spekgladde rails van de ‘Magic Mouse’, een achtbaan op het midden van het plein. Ook werd de opbouw van het ‘Sky Vision’ reuzenrad niet stilgelegd en was een kleine groep druk bezig met het aanbrengen van steunpilaren.

Of het slechte weer, wat er volgens de weersvoorspelling aankomende week aan zit te komen, roet in het eten gaat gooien voor een bezoek aan de Koningskermis is vooralsnog onduidelijk. Maar aan de kermiscrew ligt het in ieder geval niet, zij zijn vastberaden om er dit jaar weer een succes te maken.

De Koningskermis is van 17 tot en met 29 april geopend.