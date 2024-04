Kinderen met een beperking mogen toeren in Amerikaanse oldtimer van Nick: "Het is gewoon een belevenis"

Lekker toeren in een oude Amerikaanse slee: speciaal voor kinderen met een beperking wordt volgende maand een gratis toertocht georganiseerd met oldtimers, allemaal made in the USA. Volledig belangeloos werken organisatoren Erik, Evelyn en Nick zich een slag in de rondte om het evenement uit de grond te stampen. "Als je ziet hoe gelukkig die kinderen daarvan worden", aldus Erik van der Leek. "Dat is gewoon fantastisch om te zien."