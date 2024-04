Zorgen om IJmuidense vossenfamilie: wat is er aan de hand?

De kleintjes laten zich sindsdien niet meer zien in de achtertuin. Ze zijn in de aangrenzende duinen, zegt Ilse. Moeder komt nog wel vaak langs: zij hinkt bijna elke dag op drie pootjes de tuin in, naar het oude holletje.

Het leed van moedervos gaat Ilse aan het hart. "Ik heb de dierenambulance gebeld", zegt ze. "Die hebben gevraagd de boel goed in de gaten te blijven houden: met de camera's kunnen we dat gelukkig goed."

Kleintjes vangen

Want hoewel het niet leuk is om te zien, zouden pootblessures vaker voorkomen bij vossen, weet Ilse van de dierenambulance. Moedervos zou zo ook gewoon nog voor haar welpjes kunnen zorgen.

"Ze halen de moeder dan ook liever niet op", vertelt Inge. "Want dan moeten ze de kleintjes ook zien te vangen en mee te nemen. Als dat niet hoeft is, is het voor iedereen beter."

