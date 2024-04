Twee woningen onbewoonbaar na uitslaande brand in West: "Hele buurt wakker geschreeuwd"

"Ik hoorde eerst knallen en ik dacht; er is iemand vuurwerk aan het afsteken. En toen hoorde ik iemand schreeuwen op straat. Toen ik keek, zag ik dat er op zolder vlammen te zien waren en er op de derde etage vuur te zien was", vertelt een overbuurvrouw vanochtend.

Een andere buurvrouw merkte de brand als een van de eersten op. "Ik was een beetje helemaal in paniek eigenlijk, want ik ken die mensen ook die daar wonen", vertelt ze. "Ik begon te roepen, schijnbaar heb ik de hele buurt wakker geschreeuwd."

De brandweer kwam met flink wat auto's ter plaatse om het vuur te blussen. Drie naastgelegen woningen werden door de brandweer uit voorzorg ontruimd. "Families stonden buiten te wachten met kleine kinderen, die mochten hun huis niet in", aldus de buurvrouw.

De knallen werden volgens de brandweer veroorzaakt door consumentenvuurwerk. Dat vuurwerk was overigens niet de oorzaak van de brand, wat de oorzaak wel is, wordt nog onderzocht.