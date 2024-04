Bart wil al het Haarlemse hout in Haarlem houden, maar kan dat ook?

Binnenkort is het gezaagde hout voldoende gedroogd om het te bewerken, maar wat voor de rode beuk wel gelukt is, is voor andere Haarlemse bomen nog maar de vraag. Bart's ideaal is om alle omgevallen of gekapte Haarlemse bomen in Haarlem te bewerken tot houten bladen, maar de gemeente zegt dat ze dat niet kunnen beloven, want volgens Europese aanbestedingsregels mogen Haarlemse bomen niet onderhands aan Haarlems Hout geleverd worden. Daardoor blijft Haarlems Hout hangen in het stadium van idee en ideaal. Zonder toezegging van de gemeente is er van het inmiddels 10 jaar oude initiatief nauwelijks een rendabele onderneming te maken.

Tot overmaat van ramp heeft de gemeente de huur voor de werkplaats in de Haarlemse Kweektuin fors verhoogd. Ook kleinschalige duurzame lokale initiatieven moeten voldoen aan de normen van de commercie, waardoor de toekomst van Haarlems Hout op het spel staat. Voor idealisten is geen plaats.