Noodkreet van Laarders na vertrek Oekraiënse oorlogskinderen: "Hulp gaat niet goed meer"

De groep Oekraïense oorlogskinderen werd tot vorig jaar opgevangen in het oude gebouw van de Larense Rabobank. Daar kregen ze hulp van de Notenkraker, een lokaal initiatief waar goed opgeleide therapeuten de kinderen en hun ouders ondersteunden.

Dat bleek succesvol, maar na de noodgedwongen verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen van Laren naar Blaricum, kon de hulp niet meer worden voortgezet. Dat komt onder meer omdat er geen geld meer voor is.

Niet-professionele vrijwilligers

Begeleiding voor de kinderen is er nog wel, maar dat gebeurt in Blaricum met niet-professionele vrijwilligers. Volgens de eerder betrokken Laarders bedoelen die het goed en doen ze hun best, maar missen ze de kennis en ervaring die nodig is om getraumatiseerde kinderen te helpen.