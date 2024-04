Goois dierenasiel en dierenambulance gaan samen verder en werken aan nieuw onderkomen

Ook kampen beide dierenwelzijnsorganisaties met financiële tekorten. Doordat er in het verleden gesjoemeld is door de vorige eigenaar van het asiel werd de wettelijke plicht van Hilversum om voor dierenopvang te zorgen, uitbesteed naar Amersfoort en had het asiel geen inkomsten meer.

Inkomsten en uitdagingen

Sandra Verbeek, de huidige directeur van het asiel, heeft inmiddels behoorlijk wat puin zitten ruimen. Daarnaast heeft zij het onder andere bij de gemeente voor elkaar gekregen om een vast bedrag per jaar te krijgen, in plaats van betaling achteraf per geval en per ambulancerit. Daarmee is een stabielere stroom van inkomsten verzekerd. Andere inkomsten moeten komen uit de opbrengst van het pension en van donateurs.

Uitdagingen genoeg dus bij het asiel, maar ook bij de ambulance: als er bijvoorbeeld in Amersfoort geen plek meer is, moet de ‘ziekenauto’ soms met een gewond dier dan helemaal naar Ede rijden. Hoogste tijd dus, volgens Verbeek, om het asiel en de ambulance samen te voegen tot één organisatie.

De tekeningen voor een nagelnieuw gebouw liggen er al, waarbij het asiel en de ambulance strikt van elkaar gescheiden zijn. Verbeek legt uit dat dieren uit de ambulance namelijk eerst twee weken in quarantaine moeten. Maar alles komt wel op hetzelfde terrein, waar nu het asiel gevestigd is.

Honden, konijnen, cavia's, katten, wild en vogels

Ook komt er een behoorlijke uitbreiding van het aantal opvangplekken voor honden, konijnen, cavia's en katten. Overigens gaat het bij de dierenambulance vaak om aangereden wild en vogels. Het ontwerp van de nieuwe onderkomens is er op gericht dat het bijdraagt aan de rust, en daarmee genezing, van al dan niet gewonde dieren.

Daarnaast zet het asiel in op het zoveel mogelijk voorkomen dat een dier stress krijgt. Opgevangen dieren krijgen een training om te zorgen dat ze 'plaatsbaar' zijn.

