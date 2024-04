Let de komende dagen extra op gezoem: Nationale Bijentelling van start

In ons land vliegen 360 wilde bijensoorten rond, waarvan de helft in gevaar is. Met behulp van de bijentellers kunnen wetenschappers erachter komen welke soorten er goed en minder goed voor staan. Op de site van de Nationale Bijentelling kunnen tellers terecht voor bij-les (hoe herken je een bijensoort bijvoorbeeld) en de telformulieren.

Bioloog David Kleijn legt uit dat zo'n 83 procent van alle planten op aarde bestuift wordt door de bij. Voor het ecosysteem is het insect dus onmisbaar. Dat het niet goed gaat met de bij baart de bioloog dan ook grote zorgen.

Tij is te keren

In Noord-Holland gaat het volgens Kleijn vooral in de bollenstreken slecht. Er worden veel middelen gebruikt die de bij weinig goed doen, zegt Kleijn. Toch is het volgens hem nog niet te laat om het tij te keren. Maar: "We zijn goed in eindeloos praten over wat er moet gebeuren, maar vervolgens gebeurt er niks. En je ziet dat maatregelen wél werken."

Als voorbeeld noemt hij het Boshommellandschap Geuldal in Zuid-Limburg. Daar is aan natuurherstel gedaan, waardoor de boshommel na 14 jaar afwezigheid terugkwam.

Inheemse soorten

Naast landelijke of provinciale besluiten, kun je in je eigen tuin ook al verschil maken. Maar ook daar zitten haken en ogen aan. Kleijn: "Mensen denken dat ze goed bezig zijn als ze bloemrijke planten neerzetten, maar dat is niet altijd waar. Je moet inheemse soorten planten, anders hebben ze er alsnog niks aan. Een goede optie is bijvoorbeeld kattenkruid."

Volgens de bijenkenners kun je het best gaan tellen op een zonnig - of in ieder geval droog - moment. Je kunt nog tot 24 april 20.00 de resultaten invoeren.