Wethouder De Miranda hoofdrol in theatershow: "Hij verdient meer dan een zwembad"

In de voorstelling 'Café 749' die nu te zien is in de Centrale Markthallen aan de Jan van Galenstraat, wordt de vooroorlogse wethouder Salomon de Miranda geëerd. Volgens de makers staat hij symbool voor het aanpakken van problemen in de stad waar we nu ook weer mee kampen, zoals de woningkrapte. De show is gemaakt als voorproefje op het 750-jarig jubileum volgend jaar.