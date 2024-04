Brand op balkon van woning in de Rijnstraat

In een woning aan de Rijnstraat in Zuid is even na 13.00 uur brand uitgebroken. De onderkant van het balkon stond in brand. De brandweer heeft het vuur geblust, hoewel dat niet meteen heel makkelijk ging. Er moesten eerst wat sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd om bij het vuur te kunnen. Niemand is gewond geraakt.