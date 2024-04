79 jaar geleden werd Harry Habraken doodgeschoten: nu krijgt hij zijn gezicht terug

De herplaatsing is gecombineerd met de presentatie van een boek dat Haarlemmer Jan de Roos heeft geschreven over Harry. Doordat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan het drukken en verspreiden van illegale pamfletten, werd hij vlak voor de bevrijding in Sint Pancras vermoord.

Laatste bestemming

Het plaatsje in Noord-Holland is de laatste bestemming van in totaal 25 mannen die in de nadagen van de oorlog vastzitten in de Amsterdamse Weteringschansgevangenis vanwege vermeende verzetsdaden. Onder hen vijf Haarlemmers. Naast de dan 62-jarige Habraken gaat het om Jan Joosten, Jan Wille, Johan van Meeteren en Hendrik van Asten.

De groep is slachtoffer van verweer tegen de Duitsers. Als wraak voor het opblazen van spoorbruggen in Wormerveer en Sint Pancras zouden zij zijn opgepakt na een tip van ene Ton Dorren, die op dat moment pas 21 jaar was en eerder juist aangesloten zou zijn geweest bij een verzetsgroep.

