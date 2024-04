Telg van oude Zandvoortse familie vindt zijn roots: oorlogskind Michael keert terug

Bijnaam 'Flakkies'

Dat hij een echte 'Flakkie' is, is bewezen door DNA. Maar de moedervlekken, de 'flakkies' in zijn hals, zijn het zichtbare bewijs. Het zijn de vlekken waar de familie Terol haar bijnaam aan te danken heeft. Velen van hen hebben verspreid over het lichamen deze moedervlekken.

Michael was op zoek gegaan naar zijn biologische vader, toen na het overlijden van zijn moeder bleek dat de man die hem had opgevoed niet zijn biologisch vader was. Via de zoeksite MyHeritage kwam Michael in contact met Willem Borstel uit Zandvoort. Die doet al jaren onderzoek naar zijn eigen stamboom, en die van zijn vrouw en dochters.

Willem wil het bijzondere verhaal heel graag vertellen. "Uit de resultaten van het DNA van mijn vrouw Mirjam en mijn dochters filterde ik al snel dat de echte vader van de Engelse Michael, een broer was van Lies Terol, ook wel Lies Flakkie genoemd in het dorp. En Lies Flakkie was de oma van mijn vrouw", schrijft hij in een relaas aan NH Nieuws.

