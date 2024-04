Gemeente gaat voetbalscholen reguleren: "Ze zorgen voor uitholling verenigingsleven"

De Amsterdamse Voetbal Agenda moet zorgen voor sterke verenigingen in alle wijken van de stad. Een onderdeel van deze agenda houdt in dat de gemeente niet-gereguleerde commerciële voetbalscholen in het lokale amateurvoetbal gaat aanpakken. Naast de verplichten zoals een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor trainers en het voldoen aan sociale veiligheidscodes, moeten deze voetbalscholen ook huur betalen voor het gebruik van gemeenschappelijke velden.

"Voetbalscholen verplichten zich daarmee om te voldoen aan sociale veiligheidscodes, het hebben van een verklaring omtrent gedrag voor alle trainers en professionele werkwijzen", aldus Mbarki.

Commerciële voetbalscholen

Het aantal commerciële voetbalscholen is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Zo zijn er op dit moment bijna evenveel voetbalscholen als verenigingen in de stad: 58 stuks. "Dit heeft, los van de toegevoegde waarde van voetbalscholen, tot uitholling geleid van het verenigingsleven. Met name bij minder sterke voetbalverenigingen zijn er negatieve gevolgen: teams vallen uit elkaar, trainers vertrekken en saamhorigheid verdwijnt", stelt de gemeente.

Daarnaast concurreren trainers van voetbalscholen met jeugdtrainers bij de club. "Ook dit zet het verenigingsmodel onder druk", aldus Mbarki.