Nog even geen huisjes voor Oekraïners: leverancier kan chalets niet leveren door wegwerkzaamheden

Volgens de oorspronkelijke planning hadden de Oekraïners eerder deze maand al de sleutel van hun tijdelijke nieuwe woning moeten krijgen. Maar dat is anders gelopen, zo melden burgemeester en wethouder aan de Wijdemeerse gemeenteraad.

Vervanging waterleiding

"Door vervanging van een waterleiding zijn de Smidsbrug en Kerklaan enkele weken niet of zeer beperkt toegankelijk geweest voor verkeer. Het was voor de transporteur daarom niet mogelijk om op de gewenste momenten De Kwakel te bereiken met de chaletwoningen", laat de gemeente weten.

Ondertussen is het plaatsen van de chaletwoningen begonnen en is het de verwachting dat de eerste bewoners er vanaf volgende week dinsdag kunnen gaan wonen.

Nog voordat de nieuwe bewoners de sleutel hebben zijn er al plannen van verschillende partijen om de vluchtelingen een warm welkom te heten. Zo staat er eind juni een feestelijke opening in de agenda, waarbij de bewoners en de buurt onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar kennis kunnen maken.

Verzwaren

Verder stelt muziekgebouw ‘t Akkoord gratis één dagdeel per week ruimte beschikbaar voor bijeenkomsten. Met ‘t Akkoord en Hout- en Steenhandel Kortenhoef zijn afspraken gemaakt om elektra te leveren zolang het elektriciteitsnet nog niet verzwaard is en de woningen nog geen eigen energievoorzieningen hebben.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de gemeente Wijdemeren deze huisjes mag gaan bouwen. Toen maakte wethouder Ron de Haan bekend dat bezwaar maken tegen de vergunning niet meer mogelijk was. Wel is de gemeente nog met omwonenden in gesprek gegaan om te praten over de invulling het complex en de directe omgeving. Denk daarbij aan verkeersveiligheid en verlichting.