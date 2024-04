Code geel: volop regen en wind, vliegtuigen en treinen gehinderd

De windstoten kunnen voor overlast zorgen in het verkeer, bijvoorbeeld voor fietsers, lege vrachtwagens of aanhangers en caravans. Ook waarschuwt het KNMI ervoor dat het glad kan worden door de hagelbuien. Het was vanochtend nog een graad of 11, maar dat daalt naar 9 graden. "Tijdens de buien kan het afkoelen naar 5 graden."

Weg bloesem

De weerman verwacht dat er niet veel over zal blijven van de bloesem die nu aan de bomen zit. "Het is toch een beetje het cliché: april doet wat ie wil", zegt Visser. Tot nu toe was april bovengemiddeld warm.

Ook morgenochtend valt er flink wat regen, met hagel en windstoten, maar later op de middag wordt het wat droger. Het wordt 10 tot 11 graden.

Het blijft de rest van de week regenachtig en kouder, maar tegen het weekend wordt het weer droger. "Maar de temperatuur blijft nog wel vrij laag", verwacht Visser. "Een graadje of 11, 12 hooguit. Je moet ver kijken, maar rond Koningsdag zien we een stijging van de temperatuur."