Gemeente investeert 150 miljoen extra in verduurzamen vastgoed

De gemeente gaat 150 miljoen euro extra investeren in de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. In totaal bezit de gemeente ongeveer achthonderd gebouwen, waaronder kantoren, gebouwen en loodsen met een commerciële of maatschappelijke bestemming. "Voor 2024 is 25 miljoen euro vrijgemaakt, zodat de werkzaamheden bij 68 panden nog dit jaar van start kunnen", aldus vastgoedwethouder Rutger Groot Wassink.