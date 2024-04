Grote brand in woning in De Baarsjes, bewoner naar ziekenhuis

Het ging om een brand op de derde etage en de zolder. De brandweer schaalde een paar minuten na de eerste melding op naar 'middel brand' en nog een minuut later naar 'grote brand'.

Uitslaand

In eerste instantie was de brand uitslaand, zo was op video's van omstanders goed te zien. Ook waren er knallen te horen. Dat komt volgens een brandweerwoordvoerder vermoedelijk doordat er vuurwerk (consumentenvuurwerk) in de woning lag. De brandweer kon er wel snel voor zorgen dat er vanaf buiten nauwelijks meer vlammen te zien waren.

Een bewoner van het bewuste appartement moest vanwege het inademen van rook naar het ziekenhuis. Drie omliggende appartementen werden ontruimd.

Rook

Rond 23.45 uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Dat betekent dat het vuur zich niet meer verspreid, maar toch zal de brandweer nog enige tijd moeten blussen. "Bij zo'n zolder wil je echt het zekere voor het onzekere nemen, dat het nergens meer broeit. En ik zie nu nog rook uit het dak komen", vertelde de brandweerwoordvoerder even voor middernacht.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het appartement is vanwege de rook- en waterschade hoogstwaarschijnlijk voorlopig onbewoonbaar. Hoe het met de ontruimde omliggende appartementen zit moet later blijken.