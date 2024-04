Na jaren protest komen er 'eindelijk' nieuwe openbare toiletten in de stad

We spreken met Geerte Piening af op de plek waar het vergrijp zich in 2015 afspeelde. Vlakbij het Leidseplein, op het hoekje van debatcentrum de Balie. Daar werd ze op de bon geslingerd. Daar ging ze niet mee akkoord en vocht de boete aan bij de rechter. Die oordeelde dat de boete terecht was omdat, hoewel het niet prettig is, 'je als vrouw ook in een urinoir kan plassen'.

Dat nu, zeven jaar na de rechtszaak, het eerste nieuwe openbare toilet in zicht is, voelt als een overwinning voor Geerte. "Het heeft wel wat lang geduurd, maar dat het er komt is heel goed", vertelt ze lachend.

Oosterpark

Ilana Rooderkerk (D66) diende in 2019 de motie: Baas in Eigen Blaas in. Die werd aangenomen, wat betekent dat er voor 4 miljoen euro geïnvesteerd gaat worden in rolstoelvriendelijke, openbare toiletten. De eerste toiletten zouden eind 2023 geplaatst worden. Dit werd opnieuw verplaatst omdat er meer tijd nodig was voor de aanbesteding. Om hoeveel toiletten het gaat, kan de gemeente nog niet vertellen. Wel dat de eerste oktober 2024 geplaatst wordt in het Oosterpark.

Op straat zijn de mensen blij met dat vooruitzicht. "Het is heel hard nodig," vertellen twee jonge meiden. "Zeker als je je maandelijkse periode hebt, kan je gewoon geen kant op. Dus liever vandaag dan morgen."