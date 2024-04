Supporters team van non-binaire keeper Jays voeren actie tijdens wedstrijd

Het team speelde vandaag tegen de Alkmaarse club die eerder naar de KNVB stapte, waardoor Jays niet meer mag spelen. Zo'n 50 supporters waren afgereisd om de keeper te steunen. "Ik vind het pijnlijk. Ik vind dat je gewoon iedereen moet laten meedoen", zei een van de supporters. "En het is ook amateurvoetbal. Het gaat niet om hoge prijzen, laat mensen gewoon voetballen."

De tegenstander ging ermee akkoord dat Jays toch speelde, ondanks dat het van de KNVB niet mag. De teammanager van de Alkmaarse club vertelt dat er vorige keer een vraag aan de KNVB is gesteld omdat Jays een 'fysiek afwijkende uitstraling' heeft. "Toen is er navraag gedaan. Het bleek dat deze speler niet speelgerechtigd was. Maar het ligt nu nog wel bij de KNVB over hoe je omgaat met deze situaties. Want er staat terecht op dit spandoek achter me, iedereen moet mee kunnen spelen."

Jays is geboren als meisje, ging in transitie van vrouw naar man, maar kwam er uiteindelijk achter dat die non-binair is. De KNVB liet eerder aan AT5 weten dat Jays niet mee kans spelen omdat het in het paspoort geregistreerde geslacht man is en er geen mannen mogen meedoen in de vrouwencompetitie.