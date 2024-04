Voelen, ruiken en proeven tijdens drukbezocht Dagje bij de Boer in Midwoud

Terwijl een boertje in spe bij binnenkomst in de stal met succes een koe probeert te aaien, wordt even verderop een limonadekoe gemolken. Verderop in de stal wordt aan geïnteresseerden uitleg gegeven over de melkrobot, terwijl in standjes kaas en worst aan de man wordt gebracht. Er is een quiz, kinderen wordt geschminkt en spelen verschillende spelletjes. Voelen, ruiken en proeven van het boerderijleven in Midwoud.

40 vrienden en familieleden

Verschillende boerderijen in West-Friesland openden vandaag de deuren en verwelkomden samen duizenden bezoekers. Een mooie gelegenheid om te laten zien wat er zoal op het boerenerf gebeurt. De familie Druif uit Midwoud heeft een bedrijf met 125 koeien. Zij beleven met deelname aan deze dag een primeur. Zo'n 40 vrienden en familieleden helpen Arnold en Simone Druif bij de organisatie van deze dag. "Nog best een klus", zegt Simone.

"We zouden eigenlijk vier jaar geleden al meedoen, maar toen werd het afgeblazen vanwege corona. Daarna waren we aan het verbouwen en nu kon het. Het is een leuke manier om mensen je bedrijf te laten zien. Hoe werkt het met de koeien, met de melkrobot, waar komt kaas verdaan? Er zijn nog wel eens negatieve verhalen over boeren, terwijl wij juist zeggen: kom maar kijken."