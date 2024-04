Kijk hier de 20ste editie van de KiKa Hilversum City Run terug

De start en finish vonden plaatsen op het Marktplein, in het hart van de stad. Het parcours ging dwars door het centrum over diverse horecapleinen, langs het Mediapark en door de omliggende Gooische wijken met haar brede lanen en statige villa's.

Rennen voor KiKa

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) is het goede doel van de Hilversum City Run. KiKa financiert wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. Elk jaar krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment overleeft 81 procent van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose. Dit was ruim 20 jaar geleden 72 procent.