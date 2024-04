Onweersbuien in het verschiet: vandaag code geel verwacht

Code geel geldt maandagmiddag in het hele land. In de provincie Noord-Holland gaat het om de periode tussen 12.00 uur en 15.00 uur. NH-weerman Jan Visser laat weten dat de wind afkomstig is van het noordelijke deel van de oceaan en via de Noordzee aankomt.

Koud weer tot Koningsdag

"De buien zullen nog wel een aantal dagen doorgaan", zegt Visser. Hij verwacht dat het na woensdag minder nat wordt, maar ziet wel dat het koude weer aanhoudt. "Voorlopig koud weer, in ieder geval tot Koningsdag."

Kans op overlast

Volgens het KNMI is er 'kans op overlast bij buitenactiviteiten' en 'mogelijk kortstondige gladheid door hagel'. De buien trekken richting het oosten over het land.

KMNI waarschuwt via X ook extra voor scheep- en recreatievaart in de kust -en ruime wateren.