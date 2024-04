Oudste clublid Annie (100) wordt 'ingehaald' door Jos (101): "Alleen maar mooi, ben helemaal niet jaloers"

Twintig ouderen met een lichte vorm van dementie komen drie dagen per week samen in het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en mantelzorgers in Noord. Een van hen is Annie, ze was tot voor kort de oudste van de groep met haar leeftijd van 100 jaar. Een maand geleden was daar opeens Jos. Net ietsjes ouder dan Annie en dus haar 'grote concurrente'.

Maar dat zien ze zelf helemaal niet zo. Dat Jos nu onderdeel is van de groep en daarmee de oudste is, vindt Annie helemaal prima. ''Natuurlijk hoop je honderd te worden, maar je leeftijd gaat vanzelf. Je hebt er niks over te zeggen. Het is alleen maar mooi voor haar, ik ben helemaal niet jaloers.''