Man met mes overvalt woning in Zaandam

Het incident gebeurde rond 19.30 uur. De bewoner is niet gewond geraakt, maar wel enorm geschrokken. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden. In de buurt is de politie op dit moment nog op zoek naar de verdachte en doet onderzoek.

Signalement

De politie vraagt mensen uit te kijken naar een lichtgetinte man met slank postuur en een snor. Hij droeg een zwarte jas met een zwarte broek en had een sjaal voor zijn mond. Wie de verdachte ziet wordt verzocht hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.