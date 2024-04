Automobilist paar seconden na vlucht voor politie al klemgereden op A10 Oost

Op de beelden is te zien dat motoragenten op de A2 bij Baambrugge al zagen dat het om een gestolen auto ging. Ze riepen de hulp van agenten in politieauto's in. De automobilist, die later een minderjarige Duitser zonder rijbewijs bleek te zijn, reed toen nog rustig met het andere verkeer mee. Even later werd er, op het moment dat er toevallig file ontstond op de A10 Oost, besloten om de bestuurder te laten stoppen.

De minderjarige Duitser gaf op dat moment juist gas. De agent die naast hem reed stuurde naar rechts, waardoor de auto zowel de politieauto als vangrail raakte. Agenten trokken de Duitser vervolgens uit de auto, waarna hij werd opgepakt wegens het rijden zonder rijbewijs en heling. Bij het klemrijden zijn zowel de politieauto als de gestolen auto flink beschadigd geraakt.