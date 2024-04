🔴 Liveblog: geen olympisch ticket voor Jill Holterman, Brobbey in basis Ajax

3 minuten geleden

De hockeyers van Bloemendaal hebben geen spaan heel gelaten van Amsterdam. Het is in De Klassieker 7-1 geworden, een evenaring van 2005/06. Thierry Brinkman maakt er twee en Bloemendaal neemt de koppositie weer over in de hoofdklasse. Pinoké is met 2-1 voor Klein Zwitserland door Alexander Hendrickx (twee doelpunten).