🔴 | Liveblog: AZ wint van RKC na comeback, waterpolosters ZV De Zaan spelen Final Four in Italië

Na twee forse nederlagen komt AZ vanavond in actie tegen RKC. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt tegen het laag geklasseerde RKC. Ook komen de waterpolosters van ZV De Zaan in actie. De ploeg van Mick van den Bree plaatst zich knap voor de Final Four van de Euro Cup. In de halve finale is Pallanuoto Trieste de tegenstander.