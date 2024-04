Lees terug: AZ wint van RKC na comeback, ZV De Zaan grijpt naast finale Euro Cup

13 april 2024, 21.38 uur

In hun eerste wedstrijd in de HandbalNL-League hebben de Volendammers thuis ruim gewonnen van Houten. In sporthal Opperdam werd het 40-25 voor de mannen van Geert Hinskens.

Bij de Volendammers maakte Lucas Schneider zijn rentree na maandenlang blessureleed.