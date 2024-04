Jazzcafé The Cotton Club moet stil zijn na klacht buurman: zaterdagavond geluidsprotest

De geschiedenis van The Cotton Club gaat terug tot de vroege jaren van de vorige eeuw. De club is opgericht in de roerige jaren 20, een periode van culturele bloei en sociale verandering. Het is geïnspireerd op de iconische Cotton Club in Harlem, New York.

In de jaren die volgden werd het een broedplaats van verschillende jazzmuzikanten en vooral muzikale vernieuwing. Het verwelkomde zelfs beroemde artiesten zoals Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington en vele anderen, die allemaal hebben bijgedragen aan de legendarische status van de club.