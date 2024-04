Veertien klimaatactivisten brengen nacht door op asfalt voor provinciehuis, blokkade en protest beëindigd

Er werden al met al vijf demonstranten aangehouden door de politie, bij één van de aanhoudingen zou ook pepperspray zijn gebruikt. Een van de demonstranten had zich vastgemaakt aan het asfalt met begon.

Een woordvoerder van de politie bevestigt de aanhoudingen. Extinction Rebellon laat rond vanochtend weten dat er nog één demonstrant vast zit op het politiebureau. Kort nadat alle demonstranten weg waren, ging de weg weer open voor verkeer.

Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat er twee auto's hebben geprobeerd om door de blokkade heen te rijden. "De politie heeft ze tegengehouden." Ook kwamen er enkele kermisklanten, van de kermis in Haarlem, langs die de demonstratie wel gezellig leken te vinden.

Demonstratie tegen Tata Steel

De demonstranten demonstreerden gisteren voor de sluiting van de kookgasfabrieken 1 en 2 van Tata Steel.

Aangezien het de provincie is die de vergunningen voor de kooksgasfabrieken verlenen aan Tata Steel, besloten de demonstranten voor hun bestuurlijke pand neer te strijken. "Onze eis om in te grijpen in de overlast van Tata Steel wordt gewoon niet opgevolgd", lichtte een van de demonstranten gistermiddag toe. "Daarom hier een wegblokkade, misschien dat we dan wel een keer gehoord worden."

Bekijk hieronder hoe de actie gistermiddag begon: