Case not closed: nabestaanden doen emotionele oproep om moord op Hilversummer Martien alsnog op te lossen

Hij zou alleen nog maar zijn hondje Banjer uitlaten, de 72-jarige Martien van der Meijs. Maar toen hij bijna thuis was, werd hij door een nog onbekende man meerdere keren in zijn rug gestoken. Het lukte hem nog naar zijn voordeur te lopen, maar hij kwam nooit meer binnen.

Hoop op vinden van dader

We zijn inmiddels 22 jaar verder en nog steeds is er niemand opgepakt voor de moord op de Hilversummer.

Nu krijgt de zaak opnieuw aandacht, in de hoop tóch de dader te vinden. "Er is DNA-materiaal gevonden wat ons verder kan brengen", vertelt dochter Wicky van der Meijs. Dat materiaal kan opnieuw onderzocht worden.

De zaak wordt opgepakt door de Peter R. de Vries Foundation, onder de noemer 'Case not closed'. En dat is niet voor het eerst, want ook voordat Peter R. de Vries zelf werd vermoord, was hij al erg bij deze zaak betrokken.

In bovenstaande video vertellen Wicky en schoondochter Inge wat er in de nacht van 19 op 20 januari 2002 precies is gebeurd en doen ze een emotionele oproep aan de dader.