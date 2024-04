Huurder mag badkamer niet meer gebruiken vanwege lekkage bij de buren

Om een benodigde lekdetectie in te kunnen plannen, namen de bewoners contact op met de eigenaar van het pand, maar die wilde daar niet aan meewerken. "Los het aub zelf op. Ik heb geen waterlekkage zoals eerder gemeld", appte de vrouw, die op Aruba woont, in februari 2023. De buren hadden op dat moment al meerdere keren contact gezocht.

De bewoners lieten het daar niet bij zitten en bleven in de loop van het jaar aandringen op een lekdetectie. In oktober en november werd het stel tot twee keer toe verteld dat er een loodgieter onderweg was, maar die kwam er uiteindelijk nooit.

Paddenstoelen

Ondertussen werd de schade in de woning steeds erger. Op foto's die tijdens de zitting werden getoond, is te zien dat de paddenstoelen aan de muur groeien. Daarnaast is de muur in een dusdanig erbarmelijke staat, dat de bewoners rekening houden met instorting.

Om de eigenaar van de woning aan te sporen iets aan de lekkage te doen, heeft de rechter de huurder nu verboden om de badkamer te gebruiken. Gebeurt dat wel, dan moet er 1000 euro per overtreding betaald worden. De dwangsom kan oplopen tot 20.000 euro.